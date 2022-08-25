Мальчик, которого подростки в Абакане привязали к столбу, назвал это постановкой

Фото: vk.com/abakanlife

Мальчик, которого подростки привязали к столбу пищевой пленкой в Абакане, заявил, что ситуация оказалась "постановой" для съемки ролика в TikTok. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что после того, как видеоролик попал в Сеть, на подростков завели уголовное дело по факту "незаконного лишения свободы несовершеннолетнего". Однако мальчик сообщил, что все происходило по его воле ради "прикольного видосика" в соцсеть TikTok.

"Так что не надо писать ни в какие газеты, что бедного мальчика привязали куда-то. Это все было сделано по моей воле. Я знаю про уголовное дело, я про все знаю. Могу сказать, что умысла плохого никакого не было", – сказал собеседник издания.

До этого сообщалось, что подросткам, совершившим подобное действие, 13, 15, 16 и 17 лет. Они заранее приобрели в магазине пищевую пленку. Инцидент произошел 18 августа на территории одной из школ Абакана.

Ранее прокуратура Приморья организовала проверку по факту избиения 13-летней девочки подростками. О происходящем удалось узнать после ролика, размещенного в Сети. На кадрах видно, как одна из участниц просит пострадавшую признаться в чем-то, а затем получает отказ, который и стал причиной избиения.

