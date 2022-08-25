Дело возбудили после привязывания подростка полиэтиленовой пленкой к столбу в Абакане

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Следователи возбудили уголовное дело по факту привязывания подростка к столбу полиэтиленовой пленкой в Абакане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Накануне в Сети появилось видео, на котором подростки с помощью полиэтиленовой пленки привязали к столбу на территории одной из школ Абакана несовершеннолетнего мальчика. По предварительным данным, инцидент произошел 18 августа.

"Четверо подростков 13, 15, 16 и 17-ти лет приобрели в магазине рулон пищевой пленки, пришли на территорию одной из школ города Абакана, где привязали к столбу уличного освещения 13-летнего приятеля из своей компании, обмотав его пищевой пленкой", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего").

Ранее сообщалось, что несколько мужчин оскорбили мальчика с длинными волосами в Нижнем Новгороде, а когда он попытался убежать от них, они толкнули его на землю. Нижегородский детский омбудсмен Маргарита Ушакова начала проверку после нападения. Она добавила, что будут приложены все усилия для того, чтобы собрать информацию об участниках инцидента.

