Пьяная компания напала длинноволосого подростка в Нижнем Новгороде

Фото: Фото: телеграм-канал "Подъем"

Нижегородский детский омбудсмен Маргарита Ушакова начала проверку после нападения пьяной компании на длинноволосого подростка, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В Сети распространило видео, как несколько мужчин оскорбляют мальчика с длинными волосами, а когда он пытается убежать от них, они толкают его на землю.

"Безусловно, это очень жестокий поступок в отношении подростка. В связи с ЧП проводится проверка. Известно, что мама пострадавшего обратилась в полицию", – прокомментировала инцидент Ушакова.

Она добавила, что будут приложены все усилия для того, чтобы собрать информацию об участниках инцидента.

Ранее сообщалось, что прокуратура и полиция организовали проверку после публикации видео, на которых группа подростков избивает 13-летнюю девочку. Конфликт между ней и другой девочкой произошел на почве ревности.