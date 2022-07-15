В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пьяный житель Санкт-Петербурга избил фельдшера скорой помощи, когда тот оказывал ему помощь. В отношении мужчины 1984 года рождения возбуждено уголовное дело, говорится на сайте ГСУ СК по городу.

Уточняется, что медик был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в районе Лефортово избили женщину за сделанное им замечание, один из подозреваемых задержан.

Инцидент произошел 5 июля, когда жительница сделала замечания неизвестным мужчинам, конфликтующим с женщиной. После этого злоумышленники ударили женщину, а затем скрылись.

