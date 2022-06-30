Москвич убил и поджег знакомых, которые попросили его пойти домой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский городской суд приговорил к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима Юрия Черникова, который убил и поджег знакомых, попросивших его пойти домой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд также удовлетворил гражданские иски о компенсации материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

38-летнего москвича осудили за совершение преступлений, предусмотренных статьями "Убийство двух лиц" и "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба".

6 мая 2021 года Черников находился в квартире своего знакомого, расположенной в Староватутинском проезде, где распивал спиртные напитки вместе с хозяином жилища и его подругой.

С приходом ночи собственник квартиры попросил гостя покинуть жилое помещение, что разозлило Черникова, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он взял находившийся в квартире нож и нанес не менее шести ударов в область шеи и туловища мужчины и не менее пяти ударов в грудь и шею женщины. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Чтобы скрыть следы совершенного преступления, Черников переместил тела убитых на диван, обложил бытовыми предметами, элементами одежды и совершил их поджог, а сам с места преступления скрылся.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей.

По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая напала на другую женщину с ножом.