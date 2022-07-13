Прокуратура организовала проверку после избиения школьницы группой подростков в Приморье

12:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прокуратура и полиция организовали проверку после публикации видео, на которых группа подростков избивает 13-летнюю девочку. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
До этого в Сети были опубликованы видео, на которых группа подростков окружила школьницу в темное время суток. Одна из девочек потребовала от пострадавшей встать на колени и признаться в чем-то, но та отказалась. После этого нападавшая начала бить школьницу руками. Затем к драке присоединилась вторая девочка, которая также стала наносить удары ногами. Когда пострадавшая встала на колени, окружающие начали ее оскорблять.
На втором видео подросток ударил школьницу ногой. После этого у нее пошла кровь изо рта.
По данным региональной прокуратуры, на пострадавшую напали подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Конфликт между двумя школьницами возник на почве ревности.
"Тяжесть вреда здоровью, причиненного 13-летней потерпевшей, в настоящее время устанавливается. Прокуратура Партизанского района организовала проверку по факту произошедшего, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и условиям жизни и воспитания детей – участников конфликта", – говорится в сообщении.
В региональном управлении МВД заявили, что правоохранители уже установили личности несовершеннолетних, которые являются жителями села Сергеевка Партизанского района.
Ранее сообщалось, что в Бурятии завели уголовное дело об истязании 15-летней школьницы. По версии следствия, на нее напали две девушки 17 и 15 лет. Сперва они избили жертву на территории промзоны. Затем отвели в заброшенную квартиру, где продолжили издевательства. Во время побоев они сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, после чего стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об лицо и руки.
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