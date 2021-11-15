Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, над которым издевались в курганском детдоме

Фото: kurgan.sledcom.ru

Воспитанник детского дома в Курганской области, над которым издевались подростки, в норме, у него не выявлено отклонений в физическом и психологическом здоровье. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.

"Воспитанник Кипельского детского дома <...> находится в безопасности. Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребенка. <...> По итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме", – приводит ее слова пресс-служба местного правительства.

Лопатина отметила, что пообщалась с другими воспитанниками детдома, все в настоящее время чувствуют себя хорошо. По ее словам, они были удивлены известию об издевательствах. Омбудсмен также добавила, что подросток, который избил упомянутого мальчика, будет переведен в другой филиал учреждения, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

По факту инцидента в детдоме была проведена служебная проверка, с частью сотрудников в итоге были расторгнуты трудовые договоры.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" было размещено несколько постов из детдома, в которых говорилось, что воспитанники учреждения избили ребенка по голове и животу, курили и дышали дымом ему в лицо. После этих сообщений Следственный комитет инициировал проверку.

