Юрист рассказала, что грозит подросткам за истязания школьницы в Бурятии

В Бурятии завели уголовное дело об истязании 15-летней школьницы. По версии следствия, на нее напали две девушки 17-ти и 15-ти лет. Сперва они избили свою жертву на территории промзоны. Затем отвели в заброшенную квартиру, где продолжили издевательства. Рассказываем подробности происшествия и разбираемся, какое наказание грозит несовершеннолетним обидчицам.



Били палкой по голове и телу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Днем 18 апреля школьница случайно встретила своих обидчиц на улице в микрорайоне Кирзавод города Улан-Удэ (Республика Бурятия). С одной из девушек она была знакома, но находилась в плохих отношениях, рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

Подростки отвели свою жертву в безлюдное место на территорию промбазы и стали избивать. После этого сняли с нее верхнюю одежду и порвали, уточнили в ведомстве. Издевательства прервал случайный прохожий, который спугнул девушек. Тогда они отвели школьницу в заброшенную квартиру, где продолжили истязать.





СУ СКР по Республике Бурятия Во время побоев они сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, после чего стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки.

Школьнице также наносили удары палкой по голове и телу, добавили в пресс-службе МВД Бурятии. Помимо этого, у девушки отобрали и разбили сотовый телефон.

"Когда издевательства наскучили, девушки сопроводили обнаженную потерпевшую на остановку общественного транспорта, где оставили, и скрылись. Случайный прохожий оказал несовершеннолетней помощь, отдал ей кофту и на такси отвез домой", – говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

19 апреля школьница обратилась в Детскую республиканскую клиническую больницу, где у нее зафиксировали многочисленные повреждения, в том числе ожоги на голове и теле. Вместе с тем в социальных сетях стало распространяться видео с ней без верхней одежды и с гематомами на лице. Также в полицию поступило заявление от бабушки пострадавшей.





СУ СКР по Республике Бурятия В совершении данного преступления подозревается 17-летняя студентка одного из колледжей, которая незадолго до происшествия познакомилась с потерпевшей и после непродолжительного общения стала испытывать к ней неприязнь. Вместе со студенткой участие в преступлении, по данным следствия, принимала ее 15-летняя знакомая.

В отношении родителей девушек, участвовавших в избиении, составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщили в полиции. Кроме того, следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".



Не скрыться за возрастом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что ответственность по статье "Истязание" наступает с 16 лет. Поэтому старшей девушке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.





Мария Ярмуш юрист Я думаю, она получит лишение свободы. Судья, вероятно, будет учитывать все характеристики. Если раньше она не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, не привлекалась к административной ответственности, ей могут дать три года.

Она будет отбывать наказание в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, фактически это тюрьма, пояснила специалист. Ее 15-летнюю подругу привлечь к уголовной ответственности нельзя из-за возраста, однако она не избежит дисциплинарной ответственности, считает юрист. По решению суда, скорее всего, ее отправят в закрытое специализированное учебное заведение, сказала Ярмуш.

"По сути, это школа-тюрьма. Там решетки на окнах, закрытая территория, она не сможет оттуда выходить. Только это будет считаться не уголовным наказанием, а мерой воспитательного характера", – сказала юрист.

Пострадавшая школьница имеет все основания подать иск о возмещении морального и материального вреда, подчеркнула специалист. "Только за возмещение морального вреда я бы рекомендовала ей взыскивать с каждой обидчицы как минимум по 150 тысяч рублей", – посоветовала юрист.



Преодолеть унижение и страх

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что избитой школьнице следует обратиться за психологической помощью, чтобы преодолеть последствия унижения.





Наталья Наумова психолог Избиение для девушки, да и молодого человека – это всегда стресс, шок. Это нарушение границ, после этого ощущение собственной безопасности нарушается и человек какое-то время находится в страхе. Страшно, что кто-то может вновь напасть. Иногда люди замыкаются, боятся выходить из дома. Иногда начинают видеть ночью кошмары.

По ее словам, если тревожное состояние продлится 2–2,5 месяца, то это в пределах нормы. За более длительный период фобии приобретают патологический характер. Психолог поможет проработать стрессовую ситуацию и не бояться ее, добавила Наумова.

"Как правило, подобные происшествия в жизни не повторяются. Но если человек испугается, то страх будет притягивать вновь и вновь похожие ситуации, потому что он себя почувствует жертвой. Тогда человек начинает вести себя как жертва, и такие несчастные случаи начинают учащаться", – объясняет эксперт.

Если возможности обратиться к психологу нет, специалист рекомендует начать вести дневник и описывать все свои чувства, ощущения от происшествия. "Можно описать, можно надиктовать на диктофон и слушать со стороны. Стараться лучше понять эту ситуацию, чтобы отпустить ее", – сказала психолог.

Она добавила, что подростковая жестокость – довольно распространенное явление, как правило, связанное с обидой и внутренней злостью. По мнению Наумовой, зачастую выход своей агрессии по средствам кулаков дают те подростки, кого били родители. В связи с этим она призывает не применять насилие к детям. "Ребенок запоминает, если меня бьют, кто сильный, тот и прав", – считает специалист.

Другой стрессовый фактор для подростков – вербальная агрессия учителей, которые иногда запугивают и психологически подавляют учеников, заключила Наумова.

