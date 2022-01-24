Знакомая семьи рассказала подробности тройного убийства в Омской области

В селе Юрьевка Омской области преступники жестоко расправились с родителями и ребенком-инвалидом в их собственном доме. В живых остались только два других члена семьи: шестилетний мальчик и 14-летняя девочка. Она рассказала, что нападение якобы совершил незнакомый мужчина. Однако вскоре следователи пришли к выводу, что это ложь. В итоге оперативники задержали 14-летнюю дочь убитых и ее парня. Их подозревают в причастности к трагедии. Рассказываем подробности.



Подговорила парня к убийству?

Фото: СК РФ

В субботу, 22 января, в селе Юрьевка Омской области в частном доме были обнаружены тела троих человек: 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и ее 10-летней дочки, страдавшей заболеванием опорно-двигательной системы. Два других ребенка – 14-летняя девочка и ее шестилетний брат – не пострадали, так как якобы им удалось сбежать к соседям.

Вспоминая о случившемся, девочка рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который и убил ее родителей и младшую сестру. Она назвала его особые приметы, в частности наличие на лице бороды. Полицейские больше суток искали похожего человека, прежде чем следствию удалось разобраться в произошедшем.

Специалисты проанализировали показания девочки и пришли к выводу, что она говорит неправду. В ходе дальнейших допросов 14-летняя школьница из потерпевшей превратилась в подозреваемую. По данным СУ СК России по Омской области, девочка подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима. Родственники были против их дружбы, из-за чего в семье постоянно происходили конфликты.





из сообщения СУ СК России по Омской области Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого. Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.

В результате подростки сознались в содеянном. При этом молодой человек выдал полицейским выкинутый им нож и спрятанную окровавленную одежду. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".



Скучала по отчиму и ревновала к сестре?

Фото: СК РФ

По информации СМИ, погибшая семья характеризовалась положительно. Мужчина много работал, чтобы обеспечить семью – занимался фермерством. Женщина ухаживала за больной дочерью. Подозреваемая девочка училась в 8-м классе, ее парень – в ПТУ. Там подросток занимался волейболом. Он также из многодетной семьи, но последнее время не ночевал дома. Парень скитался по селу, бывая у друзей и в других местах.

Знакомая убитой семьи рассказала, что родители действительно были против общения подростков. По ее словам, взрослые предполагали, что молодые люди находятся в интимных отношениях.

Она объяснила, что 14-летняя школьница не была родной дочерью убитого сожителя ее матери. Младшие мальчик и девочка также появились от другого мужчины. К нынешнему сожителю женщина ушла около двух лет назад. При этом старшая девочка якобы скучала по прежнему отчиму. Предположительно, она хотела, чтобы мать вернулась к нему.

По словам самой девочки, мать якобы все время ругалась со своим новым сожителем, а также они заставляли ее заниматься домашним хозяйством. И то и другое школьнице не нравилось.





знакомая убитой семьи Обида на маму была, что ушла от предыдущего, он воспитывал ее с четырех лет, она любила отчима, а последнего сразу в штыки приняла.

Знакомая добавила, что школьница не одинаково относилась к сводным сестре и брату: к первой ревновала, а второго любила.

"За сестрой она ухаживала, приходилось на правах старшей, но ревновала, говорила, что ее больше любят, плюс переходный возраст, плюс первая любовь, что-то с головушкой случилось на этой всей почве", – считает женщина.

Кроме того, по словам знакомой, мать девочки раньше много пила. При этом источник в правоохранительных органах также добавил, что погибший отчим якобы периодически поднимал на 14-летнюю падчерицу руку, сообщает Life.ru. По словам девочки, он мог избивать ее кипятильником по спине за не вовремя вымытую посуду.