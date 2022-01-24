Знакомая убившей семью девочки из Омской области рассказала о возможных причинах трагедии

Фото: omsk.sledcom.ru

14-летняя девочка, замешанная в убийстве своей семьи в Омской области, не воспринимала отчима, поскольку тот много ругался с ее матерью, к тому же она ревновала маму к своей сестре. Об этом рассказала ее знакомая в беседе с "Газетой.ру".

Собеседница объяснила, что сама девочка является дочерью от мужчины, которого до трагедии никто не видел, оставшиеся двое детей – от другого мужчины, с которым их мама жила 8 лет. К нынешнему Бережному женщина ушла примерно два года назад, однако старшая дочь скучала по прежнему отчиму, хотела, чтобы мама к нему вернулась. По словам самой девочки, ей не нравилось, что с нынешним отчимом мама все время ругается и что они заставляют ее заниматься домашним хозяйством.

"Обида на маму была, что ушла от предыдущего, он воспитывал ее с четырех лет, она любила отчима, а последнего сразу в штыки приняла", – объяснила знакомая семьи.

Она добавила, что девочка по-разному относилась к сводным брату и сестре. Первого она любила, а ко второй ревновала. Также девушка рассказала о ситуации с отношениями между подозреваемой и ее 17-летним парнем: взрослые якобы были против них, поэтому припугнули молодого человека тем, что заявят на него в полицию за совращение несовершеннолетних.

"За сестрой она ухаживала, приходилось на правах старшей, но ревновала, говорила, что ее больше любят, плюс переходный возраст, плюс первая любовь, что-то с головушкой случилось на этой всей почве", – добавила собеседница.

Кроме того, по ее словам, мать девочки раньше много пила: могла уйти к бывшей жене своего нынешнего партнера и не возвращаться несколько дней.

Ранее по факту убийства семьи в селе Юрьевка в Омской области правоохранители задержали 17-летнего молодого человека и 14-летнюю девушку – дочь убитых. По версии следствия, школьница подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы.

Убийство было совершено ночью 22 января. Пробравшись в дом, подросток убил супругов, а также 10-летнюю девочку, пока они спали. После этого девушка пошла к соседям, которым рассказала, что в дом ее семьи якобы пробрался некий мужчина и убил ее родственников. Почти два дня правоохранители искали неизвестного, однако позже в ходе допроса молодой человек сознался в содеянном.

