СК показал кадры с места убийства семьи в Омской области

Видео: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства семьи в селе Юрьевка Омской области. В ролике показан дом погибших внутри и снаружи сразу после обнаружения тел.

Ранее по факту убийства правоохранители задержали 17-летнего молодого человека и 14-летнюю девушку – дочь убитых. По версии следствия, школьница подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы.

Убийство было совершено ночью 22 января. Пробравшись в дом, подросток убил супругов, а также 10-летнюю девочку, пока они спали. После этого девушка пошла к соседям, которым рассказала, что в дом ее семьи якобы пробрался некий мужчина и убил ее родственников. Почти два дня правоохранители искали неизвестного, однако позже в ходе допроса молодой человек сознался в содеянном.

В настоящее время расследование продолжается. Специалисты изучают обстоятельства дела, устанавливают причины совершения преступления несовершеннолетними. В ближайшее время подросткам будет избрана мера заключения в виде заключения под стражу.

