Жителя Чувашии задержали по подозрению в убийстве супруги на почве ревности

Фото: СК РФ по Чувашской Республике

Жителя Чувашии подозревают в убийстве своей супруги на почве ревности, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, конфликт между супругами произошел 22 декабря в квартире матери женщины в городе Алатыре. Мужчина приревновал жену и в ходе ссоры нанес ей множество ударов топором.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник выкинул тело потерпевшей в прорубь.

У пары остались двое несовершеннолетних детей. В момент преступления они были в школе, а сейчас находятся у бабушки.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будет также проведена оценка условий проживания детей в семье.

Накануне сообщалось, что молодой человек убил мать кирпичом в ходе ссоры из-за его желания начать самостоятельную жизнь. По версии следствия, конфликт произошел 17 декабря в доме села Илев Вознесенского района. Во время семейной ссоры 18-летний подозреваемый нанес несколько ударов кирпичом по голове матери. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась.

22 декабря правоохранители обнаружили тело женщины на территории домовладения, где она проживала. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.