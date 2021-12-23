Нижегородский подросток убил мать кирпичом

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Молодой человек убил мать кирпичом в ходе ссоры из-за его желания начать самостоятельную жизнь. Об этом говорится на сайте СК РФ по региону.

По версии следствия, конфликт произошел 17 декабря в доме села Илев Вознесенского района. Во время семейной ссоры 18-летний подозреваемый нанес несколько ударов кирпичом по голове матери. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась.

22 декабря правоохранители обнаружили тело женщины на территории домовладения, где она проживала. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сотрудники полиции застрелили подозреваемого в убийстве матери жителя Подмосковья. По версии следствия, в ночь на 21 ноября мужчина поссорился с сожительницей и ушел в дом матери. Позже он, вероятно, убил ее и поджег постройку.