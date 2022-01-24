Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи

Фото: omsk.sledcom.ru

В Омской области по подозрению в убийстве семьи с ребенком в селе Юрьевка задержаны двое подростков: 17-летний молодой человек и 14-летняя девушка – дочь убитых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что на допросах подростки сознались в содеянном. По версии следствия, школьница подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы. Убийство было совершено ночью 22 января.

"Для убийства парень с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы", – говорится в сообщении.

После убийства, рассказали в ведомстве, 14-летняя школьница взяла с собой 6-летнего брата и постучалась к соседям. Она заявила им, что в дом якобы ворвался незнакомый мужчина и убил ее родителей. Также девушка предоставила полицейским ложные сведения для составления фоторобота преступника. Полтора суток правоохранители искали неизвестного мужчину с бородой, опрашивали жителей села.

Позднее следственные действия подтвердили, что девушка скрывает обстоятельства убийства ее родственников. На допросе ее приятель выдал полицейским выкинутый нож и спрятанную окровавленную одежду. Расследование уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц" продолжается.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошло убийство семьи из четырех человек. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии".