В МВД рассказали о конфликте в семье, которую нашли убитой в Красноярском крае

14:39
Фото: СК РФ
Убийству семьи в Красноярском крае предшествовал конфликт супругов, сообщил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий РИА Новости.
По его словам, конфликт между мужем и женой произошел в октябре.
"Полиция среагировала. Все материалы были собраны, переданы в суд. Решением мирового судьи был выписан штраф в размере пяти тысяч рублей", – сказал Речицкий.
Он уточнил, что женщина один раз обращалась в полицию.
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя регионального главка СК РФ Александр Зюбанов, рассматриваются несколько версий случившегося.
Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: