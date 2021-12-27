В МВД рассказали о конфликте в семье, которую нашли убитой в Красноярском крае

Фото: СК РФ

Убийству семьи в Красноярском крае предшествовал конфликт супругов, сообщил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий РИА Новости.

По его словам, конфликт между мужем и женой произошел в октябре.

"Полиция среагировала. Все материалы были собраны, переданы в суд. Решением мирового судьи был выписан штраф в размере пяти тысяч рублей", – сказал Речицкий.

Он уточнил, что женщина один раз обращалась в полицию.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя регионального главка СК РФ Александр Зюбанов, рассматриваются несколько версий случившегося.

Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии".