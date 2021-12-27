Знакомые убитой семьи с детьми под Красноярском рассказали о подозреваемом в преступлении

В городе Канске Красноярского края в одной из квартир нашли тела семьи из четырех человек. Двое из них – несовершеннолетние дети. Возбуждено уголовное дело. В преступлении подозревают отца семейства, чье тело также обнаружили в квартире. Рассказываем все подробности происшествия.



Убил и свел счеты с жизнью?

Тела убитых нашли в квартире одного из домов на улице Эйдемана в городе Канске Красноярского края. По предварительной информации, среди них – 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и их дети – 11-летний сын и 7-летняя дочь. У них были колото-резаные ранения на разных частях тела, рассказали в Следственном комитете.

"Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины", – привели подробности в ведомстве.

При этом, по информации МВД, о преступлении в дежурную часть сообщила хозяйка квартиры, которую она сдавала семье в аренду, отметили в пресс-службе краевого главка.





из сообщения ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних. На место преступления приехали и. о. руководителя ведомства Александр Зюбанов и начальник краевого главка МВД Александр Речицкий. Последний рассказал журналистам, что в октябре этого года в семье уже был конфликт.

"Полиция тогда среагировала. Все материалы были собраны, переданы в суд. Мировым судьей было принято решение назначить штраф в размере 5 тысяч рублей", – рассказал Речицкий.

Собственную проверку организовала прокуратура Красноярского края. В ведомстве сообщили, что на место убийства выехал Канский межрайонный прокурор.

"В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела краевая прокуратура поставила на контроль.



"Бил сильно"

Одна из соседок убитых рассказала, что эта семья совсем недавно начала жить в квартире, где произошло преступление. Она подтвердила информацию о том, что тела нашла бабушка.





соседка убитой семьи в Красноярском крае Не было криков. Соседка начала кричать. Она (бабушка. – Прим. ред.) пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу.

По данным СМИ, супругов звали Николай и Светлана. Источники РЕН ТВ сообщают, что их семья считалась благополучной. По данным издания, никто из супругов не состоял на профилактическом учете, органы опеки тоже не предъявляли к ним никаких претензий.

Однако незадолго до убийства погибшая женщина жаловалась соседям на своего мужа, сообщает Life.ru. Она рассказала, что мужчина ее избивал. Поэтому супруга приняла решение от него уйти, утверждает источник.

Бывшая соседка семьи Ольга рассказала, что после того, как Светлана сбежала от своего мужа, она не разрешала ему видеться с детьми, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Ольга бывшая соседка убитой семьи в Красноярском крае Он ее раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало. А потом устала от всего и ушла.

По словам бывшей соседки, после разрыва отношений с мужем Светлана преобразилась и выглядела счастливой. Она утверждает, что погибшая снова собиралась замуж.



"Жаль так девочку, умничка такая была, силы нашла уйти от этого… Мы когда раньше в одном доме жили, еще младшая у них... часто взлохмаченная ходила. На лице синяков не было, но заплаканная, дерганая, подавленная. А потом все закончилось", – говорит Ольга.

Близкие семьи знали о том, что муж избивает Светлану, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на знакомую погибшей Валерию. По ее словам, на побои отца однажды пожаловался и сын супругов, когда пришел в школу с синяками.

"Что руку на Светлану поднимал, знают все. Она была на работе в очках, чтоб синяков не было видно. Конечно, рассказывала об этом общим знакомым. И жаловалась, что сил нет с ним жить, что руку поднимает", – сообщила Валерия.

При этом один из знакомых погибшего мужчины рассказал, что не замечал в его поведении ничего подозрительного.

"По общению – адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось", – делится знакомый подозреваемого в убийстве.

Мужчина отметил, что познакомился с главой семейства по переписке, когда тот захотел купить у него машинку для измельчения трав. Он утверждает, что погибший мужчина занимался выращиванием табака.

