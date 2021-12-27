Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:30

Главная / Истории /

Знакомые убитой семьи с детьми под Красноярском рассказали о подозреваемом в преступлении

"Не было криков": что известно об убийстве семьи с детьми в Красноярском крае
происшествия регионы

В городе Канске Красноярского края в одной из квартир нашли тела семьи из четырех человек. Двое из них – несовершеннолетние дети. Возбуждено уголовное дело. В преступлении подозревают отца семейства, чье тело также обнаружили в квартире. Рассказываем все подробности происшествия.

Фото: krk.sledcom.ru

Убил и свел счеты с жизнью?

Тела убитых нашли в квартире одного из домов на улице Эйдемана в городе Канске Красноярского края. По предварительной информации, среди них – 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и их дети – 11-летний сын и 7-летняя дочь. У них были колото-резаные ранения на разных частях тела, рассказали в Следственном комитете.

"Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины", – привели подробности в ведомстве.

При этом, по информации МВД, о преступлении в дежурную часть сообщила хозяйка квартиры, которую она сдавала семье в аренду, отметили в пресс-службе краевого главка.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью.
из сообщения ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних. На место преступления приехали и. о. руководителя ведомства Александр Зюбанов и начальник краевого главка МВД Александр Речицкий. Последний рассказал журналистам, что в октябре этого года в семье уже был конфликт.

"Полиция тогда среагировала. Все материалы были собраны, переданы в суд. Мировым судьей было принято решение назначить штраф в размере 5 тысяч рублей", – рассказал Речицкий.

Собственную проверку организовала прокуратура Красноярского края. В ведомстве сообщили, что на место убийства выехал Канский межрайонный прокурор.

"В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела краевая прокуратура поставила на контроль.

Фото: krk.sledcom.ru

"Бил сильно"

Одна из соседок убитых рассказала, что эта семья совсем недавно начала жить в квартире, где произошло преступление. Она подтвердила информацию о том, что тела нашла бабушка.

Не было криков. Соседка начала кричать. Она (бабушка. – Прим. ред.) пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу.
соседка убитой семьи в Красноярском крае

По данным СМИ, супругов звали Николай и Светлана. Источники РЕН ТВ сообщают, что их семья считалась благополучной. По данным издания, никто из супругов не состоял на профилактическом учете, органы опеки тоже не предъявляли к ним никаких претензий.

Однако незадолго до убийства погибшая женщина жаловалась соседям на своего мужа, сообщает Life.ru. Она рассказала, что мужчина ее избивал. Поэтому супруга приняла решение от него уйти, утверждает источник.

Бывшая соседка семьи Ольга рассказала, что после того, как Светлана сбежала от своего мужа, она не разрешала ему видеться с детьми, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он ее раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало. А потом устала от всего и ушла.
Ольга
бывшая соседка убитой семьи в Красноярском крае

По словам бывшей соседки, после разрыва отношений с мужем Светлана преобразилась и выглядела счастливой. Она утверждает, что погибшая снова собиралась замуж.

Фото: krk.sledcom.ru

"Жаль так девочку, умничка такая была, силы нашла уйти от этого… Мы когда раньше в одном доме жили, еще младшая у них... часто взлохмаченная ходила. На лице синяков не было, но заплаканная, дерганая, подавленная. А потом все закончилось", – говорит Ольга.

Близкие семьи знали о том, что муж избивает Светлану, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на знакомую погибшей Валерию. По ее словам, на побои отца однажды пожаловался и сын супругов, когда пришел в школу с синяками.

"Что руку на Светлану поднимал, знают все. Она была на работе в очках, чтоб синяков не было видно. Конечно, рассказывала об этом общим знакомым. И жаловалась, что сил нет с ним жить, что руку поднимает", – сообщила Валерия.

При этом один из знакомых погибшего мужчины рассказал, что не замечал в его поведении ничего подозрительного.

"По общению – адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось", – делится знакомый подозреваемого в убийстве.

Мужчина отметил, что познакомился с главой семейства по переписке, когда тот захотел купить у него машинку для измельчения трав. Он утверждает, что погибший мужчина занимался выращиванием табака.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать