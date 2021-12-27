Знакомый рассказал о вероятном убийце жены и детей в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал SHOT

Знакомый мужчины, который, по данным красноярских следователей, мог убить свою жену и двоих детей в Канске, а после совершить самоубийство, рассказал о нем. Об этом сообщает News.ru.

Он пояснил, что познакомился с погибшим, когда тот заказывал у него машинку для измельчения трав. По его словам, клиент занимался выращиванием табака и производил впечатление адекватного человека.

"Заказывал летом, приобрел по переписке, созванивались. По общению – адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось. Вполне адекватный человек", – подчеркнул собеседник.

Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.

Следствие рассматривает версию, что мать с двумя детьми мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство. Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии".