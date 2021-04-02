Подруга рассказала о жене обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жена главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, в убийстве и расчленении которой он обвиняется, была хорошим человеком и грамотным врачом, рассказала ее подруга Наталья Корнеева.

Она поделилась, что училась с Ириной Земченковой пять лет в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова.

"После института мы с ней работали вместе в институте Отта. Ирка была потрясающим человеком, очень положительным, очень солнечным. Она очень умный человек... Она была потомственным врачом, у нее мама врач – акушер-гинеколог", – цитирует Корнееву РИА Новости.

По ее словам, Ирина была грамотным медиком и на первое место всегда ставила интересы пациента. Также она рассказала, что Земченкова хотела разводиться с мужем, поскольку догадывалась об измене с его стороны.

"Конечно, не было в семье все в порядке. Я знала. Но Ира не любила жаловаться… 21 февраля 2010 года, когда я была у нее в гостях, собралась вся семья – ее мама, папа, и Шура, и дети были, ну и тогда она мне сказала: "Все, хватит, надо разводиться". Это было практически накануне ее исчезновения. 22-го числа она была на концерте с девочками, а утром 23 февраля позвонили девочки и сказали, что Ириша пропала", – добавила подруга погибшей.

Она отметила, что к тому времени у Ирины и Александра было трое детей. Корнеева сразу исключила версию про самоубийство. По ее словам, Ирина бы на такое не пошла как минимум из-за детей. Рассказала она и об отношениях пары в студенческие годы.

"Шура учился с нами, он был наш однокурсник… Если Ириша такой солнечный экстраверт, то Шура, скорее, интроверт. Он упертый, он в себе, но он очень целеустремленный, идущий к цели. В институте мы были в компаниях. А он за Иркой ходил хвостиком. Он был как ее тень. Все смеялись, что Шура взял Иришку измором", – поделилась Корнеева.

Ранее сообщалось, что заведующего отделением больницы в Санкт-Петербурге обвиняют в убийстве супруги в 2010 году. Уголовное дело завели 24 марта 2010 года после пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из городских роддомов.

9 декабря 2020 года отец женщины обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщив, что тело дочери до сих пор не найдено и никто не знает, что с ней произошло. Следователи проанализировали показания свидетелей и опросили новых, в результате чего вскрылись неизвестные ранее обстоятельства. Оказалось, что в день пропажи потерпевшая не работала и не выходила из дома.

30 марта 60-летнего заведующего отделением одной из больниц города, который был мужем потерпевшей, задержали. Мужчину допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что 23 февраля 2010 года между супругами вспыхнула ссора. Неустановленным способом мужчина убил жену, после чего расчленил тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Он сам обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, желая отвести от себя подозрения.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о трагедии, случившейся в башкирском Белорецке. Во время ссоры муж облил бензином жену и поджег. Пострадавшая получила 80% ожогов тела и умерла в больнице.