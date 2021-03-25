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Происшествия

18:28

Женщина скончалась в Башкирии после того, как муж облил ее бензином и поджег

происшествия регионы

Фото: СУ СКР по Республике Башкортостан

Житель башкирского Белорецка облил бензином жену и поджег. Пострадавшая получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, заявили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел во время семейного скандала на бытовой почве. Мужчина, причинивший вред супруге, был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

Согласно данным ведомства, 63-летний местный житель устроил дома скандал на бытовой почве и избил свою 63-летнюю супругу. Женщина до этого успела позвонить родным и попросить вызвать полицию.

Правоохранители, прибыв на место, вскрыли дверь и вызвали врачей. Вечером потерпевшая скончалась в медучреждении.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, его заключили под стражу.

Ранее мать и сын покинули квартиру через окно, спасаясь от пьяного главы семейства. Женщине потребовалась медицинская помощь.

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