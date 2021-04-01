Завотделением больницы в Петербурге обвинили в убийстве жены в 2010 году

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Заведующего отделением больницы в Санкт-Петербурге обвиняют в убийстве супруги в 2010 году. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Уголовное дело завели 24 марта 2010 года после пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из городских роддомов.

9 декабря 2020 года отец женщины обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщив, что тело дочери до сих пор не найдено и никто не знает, что с ней произошло.

"Бастрыкин поручил сотрудникам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России разработать совместно со следователем дальнейшую тактику расследования, в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления", – уточняется в материале.

Следователи проанализировали показания свидетелей и опросили новых, в результате чего вскрылись неизвестные ранее обстоятельства. Так, в день пропажи потерпевшая не работала и не выходила из дома.

30 марта 60-летнего заведующего отделением одной из больниц города, который был мужем потерпевшей, задержали. Мужчину допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что 23 февраля 2010 года между супругами вспыхнула ссора. Неустановленным способом мужчина убил жену, после чего расчленил тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Он сам обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, желая отвести от себя подозрения.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о трагедии, случившейся в башкирском Белорецке. Во время ссоры муж облил бензином жену и поджег. Пострадавшая получила 80% ожогов тела и умерла в больнице.