Обвиняемый в убийстве под Нижним Новгородом показал, как расправился с семьей

Видео: СК РФ

СК РФ опубликовал видео следственных действий с обвиняемым в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Видео размещено на официальном YouTube-канале ведомства.

Следователи привезли обвиняемого к месту преступления. На видео он показывает, как расправился с семьей.

О гибели семьи из четырех человек в Нижегородской области стало известно 28 февраля. Трагедия произошла в поселке Кудьма, где обнаружили тела мужчины, двух женщин и ребенка.

По версии следствия, подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, сначала напал на 64-летнего пенсионера в гараже, а затем в доме на его 63-летнюю жену. После он расправился с 41-летней невесткой и ее пятилетним сыном.

Злоумышленник похитил деньги и ценности, а затем скрылся с места преступления. Следователи установили, что 26-летнему подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают сотрудники Следственного комитета.