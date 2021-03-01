Знакомые семьи из Нижегородской области рассказали об их предполагаемом убийце

В частном доме на окраине Нижнего Новгорода обнаружили тела четырех человек, среди которых пятилетний ребенок. Подозреваемый в расправе над семьей задержан, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина совершил убийства из-за жажды наживы. Рассказываем детали произошедшей трагедии.
Не смогла дозвониться до родственников
Трагедия в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода произошла 28 февраля. В собственном доме с признаками насильственной смерти нашли тела членов одной семьи: пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку.
По подозрению в жестокой расправе правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который работал подсобным рабочим у убитых. По версии следствия, причиной нападения стала жажда наживы. Сначала подозреваемый с ножом напал на пенсионера в гараже, затем уже в доме на его жену. После расправился с 41-летней невесткой и ее маленьким сыном.
После расправы предполагаемый убийца скрылся с места преступления, похитив крупную сумму и ценности. Сбежать ему помог знакомый, с которым правоохранители также работают, сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. По горячим следам подозреваемого в убийстве удалось задержать во Владимирской области.
Вместе с тем, по данным СМИ, мужчина якобы часто ссорился с семьей из-за разногласий по оплате своей работы. В день трагедии терпение подозреваемого лопнуло: после очередного скандала он решился на крайний шаг. Источник в правоохранительных органах также рассказал, что невестке он нанес 13 ножевых ранений, а ребенка хладнокровно задушил.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, малолетнего", ход расследования на свой контроль взяла региональная прокуратура.
"Помогал выращивать цветы"
Всего в доме, где произошла трагедия, проживали шесть человек, а недавно они пышно отпраздновали день рождения погибшего мальчика, пишут СМИ. Знакомые в интервью сайту "Комсомольская правда" охарактеризовали семью как абсолютно благополучную.
"Сама Елена (погибшая. – Прим. ред.) занималась цветами, у нее целый цветочный салон", – рассказали они.
Из счастливой семьи в живых осталось двое. По данным СМИ, в момент трагедии старшая дочь была на занятиях по конному спорту, а ее отец находился в командировке в другом городе.
По словам знакомых, подозреваемый работал у убитых садовником.
Сейчас коттедж, где произошла трагедия, опечатан. Местные жители стараются держаться от него подальше. "Мы всю ночь не спали. Мы хоть и не знали этого убийцу, но перепугались очень сильно", – призналась соседка. На месте происшествия продолжают работать следователи.