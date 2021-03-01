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Знакомые семьи из Нижегородской области рассказали об их предполагаемом убийце

Четыре смерти в частном доме. Из-за чего убили семью под Нижним Новгородом
происшествия регионы

В частном доме на окраине Нижнего Новгорода обнаружили тела четырех человек, среди которых пятилетний ребенок. Подозреваемый в расправе над семьей задержан, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина совершил убийства из-за жажды наживы. Рассказываем детали произошедшей трагедии.

Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Не смогла дозвониться до родственников

Трагедия в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода произошла 28 февраля. В собственном доме с признаками насильственной смерти нашли тела членов одной семьи: пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку.

По подозрению в жестокой расправе правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который работал подсобным рабочим у убитых. По версии следствия, причиной нападения стала жажда наживы. Сначала подозреваемый с ножом напал на пенсионера в гараже, затем уже в доме на его жену. После расправился с 41-летней невесткой и ее маленьким сыном.

В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников и связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.
Юлия Склярова
старший помощник руководителя СУ СК России по региону

После расправы предполагаемый убийца скрылся с места преступления, похитив крупную сумму и ценности. Сбежать ему помог знакомый, с которым правоохранители также работают, сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. По горячим следам подозреваемого в убийстве удалось задержать во Владимирской области.

Вместе с тем, по данным СМИ, мужчина якобы часто ссорился с семьей из-за разногласий по оплате своей работы. В день трагедии терпение подозреваемого лопнуло: после очередного скандала он решился на крайний шаг. Источник в правоохранительных органах также рассказал, что невестке он нанес 13 ножевых ранений, а ребенка хладнокровно задушил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, малолетнего", ход расследования на свой контроль взяла региональная прокуратура.

Фото: nnovgorod.sledcom.ru

"Помогал выращивать цветы"

Всего в доме, где произошла трагедия, проживали шесть человек, а недавно они пышно отпраздновали день рождения погибшего мальчика, пишут СМИ. Знакомые в интервью сайту "Комсомольская правда" охарактеризовали семью как абсолютно благополучную.

"Сама Елена (погибшая. – Прим. ред.) занималась цветами, у нее целый цветочный салон", – рассказали они.

Из счастливой семьи в живых осталось двое. По данным СМИ, в момент трагедии старшая дочь была на занятиях по конному спорту, а ее отец находился в командировке в другом городе.

По словам знакомых, подозреваемый работал у убитых садовником.

Парень этот у них работал на приусадебном участке, помогал выращивать цветы. У них вообще было много работников, он один из них. Остальные просто помогали ему скрываться.
знакомые семьи

Сейчас коттедж, где произошла трагедия, опечатан. Местные жители стараются держаться от него подальше. "Мы всю ночь не спали. Мы хоть и не знали этого убийцу, но перепугались очень сильно", – призналась соседка. На месте происшествия продолжают работать следователи.

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Соболева Илона

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