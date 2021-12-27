Соседка рассказала подробности убийства семьи под Красноярском

10:07
Фото: телеграм-канал SHOT
Соседка семьи, убитой в городе Канске Красноярского края, рассказала подробности произошедшего. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам женщины, тела обнаружила бабушка.
"Не было криков. Соседка начала кричать. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу", – рассказала женщина, добавив, что другая соседка вызвала полицию и скорую помощь.
Также она выразила мнение, что убийство могло быть совершено на почве ревности.
Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.
Следствие в Красноярском крае рассматривает версию, что мать с двумя детьми мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство. Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии".
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