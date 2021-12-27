В Красноярском крае убили семью из четырех человек

06:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Семью из четырех человек обнаружили убитой в Канске Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.
"На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии".
В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают следователи, криминалисты, оперативные сотрудники и эксперты краевого ГУ МВД России.
Ранее сообщалось, что жителя Чувашии подозревают в убийстве своей супруги на почве ревности. По данным следствия, конфликт между супругами произошел 22 декабря в квартире матери женщины в городе Алатыре. Мужчина приревновал жену и в ходе ссоры нанес ей множество ударов топором.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник выкинул тело потерпевшей в прорубь. У пары остались двое несовершеннолетних детей. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.
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