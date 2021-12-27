В СК назвали версию гибели семьи под Красноярском

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Следствие в Красноярском крае рассматривает версию, что мать с двумя детьми в городе Канске мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака. По данным СК, накануне мужчина пришел в квартиру к супруге, чтобы навестить детей, а утром все члены семьи были обнаружены мертвыми матерью погибшей женщины.

"Выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели преступления", – отметили в ведомстве.

Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии".