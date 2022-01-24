Житель Татарстана после убийства жены и ее сестры изнасиловал массажистку

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Житель Татарстана изнасиловал массажистку в Набережных Челнах после убийства жены и ее сестры. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник.

Вечером 23 января в селе Мелекес были обнаружены тела двух женщин 21 и 18 лет. Подозреваемым в убийстве стал муж одной из погибшей. Пара поженилась за три дня до происшествия.

После женщина, которая оказывает услуги массажа на дому в Набережных Челнах, рассказала, что к ней приехал клиент по имени Тимур около 05:00.

Массажистка пояснила, что после услуги мужчина заявил, что перевел деньги, однако средства пострадавшей так и не пришли. В ходе перепалки подозреваемый ударил ее, после чего она потеряла сознание.

По словам женщины, когда она пришла в себя, то поняла, что клиент ее изнасиловал и скрылся.

Ранее сообщалось, что 17-летний молодой человек и 14-летняя девочка признались в убийстве семьи в Омской области. По версии следствия, школьница подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы.

Убийство было совершено ночью 22 января. Пробравшись в дом, подросток убил супругов, а также 10-летнюю девочку, пока они спали.

