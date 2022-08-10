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Происшествия

12:59

Девочка подожгла школу в Волгограде

происшествиярегионы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в школе № 92 в Волгограде, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"11-летняя девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар. В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается", – говорится в сообщении.

Виновница происшествия объяснила свой поступок детской шалостью. Девочка будет поставлена на профилактический учет, а ее родители компенсируют ущерб.

По данным ГУ МВД, площадь возгорания составила 10 метров, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что строитель пытался поджечь двух своих коллег в Красногорском городском округе.

47-летний гражданин одного из соседних государств, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить убийство своих коллег из-за личной неприязни. Мужчина убедился, что его коллеги находятся в бытовке на территории земельного участка в поселке Отрадное, облил ее бензином и совершил поджог.

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