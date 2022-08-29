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Происшествия

09:50

Соседи рассказали о девушках-подростках, избивших мужчину в Тюменской области

происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Соседи двух девушек, которые избили мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай в Тюменской области, рассказали о семьях подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Соседка одной из школьниц назвала причастную к происшествию девушку Вику своенравной, гордой и неуправляемой. По словам пенсионерки, она никого не слушает и страдает манией величия.

"Ее отец заставит что-то делать, она либо не станет, либо через силу будет. Всегда принуждает младшую. Я матери несколько раз говорила, чтобы она присмотрела за ней", – поведала женщина.

По ее словам, мама школьницы по приезде в село работала "спины не разгибала". При этом к самой Вике приезжала подруга, которая якобы пристрастила ее к курению. Соседка добавила, что дома у школьницы всегда собиралась шумная компания.

Соседка другой девушки Лены поведала, что у школьницы есть младший брат, который пойдет в шестой класс. По ее словам, ребенок уже выпивает алкоголь.

"Был замечен за тем, что он на площадке одного мальчика кнутом душил. Мы в шоке от этого случая, что произошло. Они маму ставят ни во что", – поделилась женщина.

Инцидент в Омутинском районе произошел 20 августа. По данным региональной прокуратуры, у девушек 17, 16 и 15 лет произошел конфликт с 36-летним мужчиной. В результате, подростки нанесли удары по телу пострадавшего. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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