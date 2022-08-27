В Тюменской области три девушки-подростка избили мужчину

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Три несовершеннолетние девушки избили мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествие случилось 20 августа. По данным ведомства, у девушек 17, 16 и 15 лет произошел конфликт с 36-летним мужчиной. В результате, подростки нанесли удары по телу пострадавшего. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также поручил прокурору Омутинского района провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой, в том числе дать оценку действиям (бездействию) родителей подростков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полуголый мужчина напал на женщину, которая гуляла в этот момент с двухгодовалым ребенком, на юге Москвы. На кадрах видно, как мужчина в шортах бьет потерпевшую, тащит ее за волосы и бросает на землю. Вместе с женщиной падает коляска, после чего нападавший забирает ребенка. В этот момент к дебоширу подбежали прохожие, утихомирили его и вернули малыша матери.

