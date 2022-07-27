Полуголый мужчина избил женщину с коляской на юге Москвы

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На кадрах видно, как мужчина в шортах бьет потерпевшую, тащит ее за волосы и бросает на землю. Вместе с женщиной падает коляска, после чего нападавший забирает ребенка. В этот момент к дебоширу подбежали прохожие, утихомирили его и вернули малыша матери.
Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, инцидент произошел на Чертановской улице. Известно, что мужчина – сожитель потерпевшей, в момент нападения он был пьян. По факту нападения ведомством организована проверка.
Известно также, что женщина воспитывает еще двоих детей. Во время прогулки они находились дома. Пострадавшая находится на профилактическом учете.
Ранее в Нижнем Новгороде компания пьяных мужчин напала на подростка с длинными волосами. В связи с инцидентом проверку начала нижегородский детский омбудсмен Маргарита Ушакова.
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