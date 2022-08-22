Драка произошла на западе столицы из-за детского конфликта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На западе столицы детский конфликт обернулся дракой взрослых. Двое мужчин подрались на Мосфильмовской улице после ссоры их малолетних детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД по ЗАО.

"Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия граждан и для уточнения всех обстоятельств произошедшего доставили их в территориальный отдел полиции", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ОМВД из медучреждения поступила информация о том, что у одного из детей предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в районе Лефортово избили женщину за сделанное им замечание. Один из нападавших был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Кроме того, в качестве меры пресечения планируется избрать заключение под стражу.