В Москве задержали пытавшуюся похитить маленькую девочку женщину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали женщину, которая пыталась похитить маленькую девочку на детской площадке в Преображенском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Адвокат Константин Ерохин рассказал, что 19 августа подозреваемая схватила малолетнюю девочку и увела ее в неизвестном направлении.

"Однако она не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была задержана матерью ребенка", – сказал адвокат.

Он добавил, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего").

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации о попытке похищения ребенка женщиной на детской площадке. 22 августа к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что на детской площадке, расположенной около жилого дома на территории района Преображенское, была совершена попытка похищения ее дочери.

