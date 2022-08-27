Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

27 августа, 18:40

В Москве задержали пытавшуюся похитить маленькую девочку женщину

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали женщину, которая пыталась похитить маленькую девочку на детской площадке в Преображенском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Адвокат Константин Ерохин рассказал, что 19 августа подозреваемая схватила малолетнюю девочку и увела ее в неизвестном направлении.

"Однако она не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была задержана матерью ребенка", – сказал адвокат.

Он добавил, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего").

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации о попытке похищения ребенка женщиной на детской площадке. 22 августа к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что на детской площадке, расположенной около жилого дома на территории района Преображенское, была совершена попытка похищения ее дочери.

5-летнюю девочку пытались похитить на детской площадке в Москве

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать