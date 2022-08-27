В Москве задержали пытавшуюся похитить маленькую девочку женщину

27 августа, 18:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские задержали женщину, которая пыталась похитить маленькую девочку на детской площадке в Преображенском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Адвокат Константин Ерохин рассказал, что 19 августа подозреваемая схватила малолетнюю девочку и увела ее в неизвестном направлении.
"Однако она не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была задержана матерью ребенка", – сказал адвокат.
Он добавил, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего").
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации о попытке похищения ребенка женщиной на детской площадке. 22 августа к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что на детской площадке, расположенной около жилого дома на территории района Преображенское, была совершена попытка похищения ее дочери.
5-летнюю девочку пытались похитить на детской площадке в Москве
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