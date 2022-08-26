СК проверит информацию о попытке похищения ребенка женщиной на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные следователи начали проверку информации о попытке похищения ребенка женщиной на детской площадке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

По ее словам, 22 августа к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что на детской площадке, расположенной около жилого дома на территории района Преображенское, была совершена попытка похищения ее дочери.

"По данному факту территориальным следственным отделом была организована процессуальная проверка", – рассказала Иванова.

Она уточнила, что в ходе проверки следователи установили личность пытавшейся увести ребенка женщины. Ей оказалась соседка заявительницы, проживающая в том же многоквартирном доме. Женщина заявила, что просто хотела купить ребенку угощение. Ей было назначено психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

Иванова добавила, что руководитель ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов распорядился возбудить уголовное дело и передать его в дальнейшем в первое управление по расследованию особо важных дел столичного управления.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок пострадал на детской площадке в Москве из-за конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них распылил в соперника перцовый баллончик. У малыша выявили химические ожоги обоих глаз.