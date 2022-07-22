17:02
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тамбовской области"
Суд в Тамбове арестовал мужчину, который похитил ребенка и бросился с ним на капот машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.
Мужчина был заключен под стражу на два месяца.
По информации следователей, в настоящее время выясняются мотивы преступления, будет также организована психолого-психиатрическая экспертиза.
Инцидент произошел в среду, 20 июля. 51-летний мужчина на переходе подбежал к женщине с коляской, выхватил шестимесячного малыша и бросился на капот проезжающего авто. Очевидцы ЧП смогли задержать мужчину. Мальчик получил ушибы мягких тканей.
По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство. В СК отметили, что подозреваемому может грозить от 8 до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок пострадал на детской площадке в Москве из-за конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них распылил в соперника перцовый баллончик. У малыша выявили химические ожоги обоих глаз.
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