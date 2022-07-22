Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тамбовской области"

Суд в Тамбове арестовал мужчину, который похитил ребенка и бросился с ним на капот машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

Мужчина был заключен под стражу на два месяца.

По информации следователей, в настоящее время выясняются мотивы преступления, будет также организована психолого-психиатрическая экспертиза.

Инцидент произошел в среду, 20 июля. 51-летний мужчина на переходе подбежал к женщине с коляской, выхватил шестимесячного малыша и бросился на капот проезжающего авто. Очевидцы ЧП смогли задержать мужчину. Мальчик получил ушибы мягких тканей.

По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство. В СК отметили, что подозреваемому может грозить от 8 до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок пострадал на детской площадке в Москве из-за конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них распылил в соперника перцовый баллончик. У малыша выявили химические ожоги обоих глаз.