Прокуратура начала проверку после появления видео, где мужчина ударил девочку по лицу

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подмосковная прокуратура начала проверку в связи с размещенным в соцсетях видеороликом, на котором мужчина ударил по лицу ребенка, сообщает Агентство "Москва".

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел в Пушкине. Отмечалось, что мужчина ударил ребенка по лицу, из-за чего девочка упала на асфальт. Все происходило на глазах у прохожих.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок пострадал на детской площадке в Москве из-за конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них распылил в соперника перцовый баллончик. У малыша выявили химические ожоги обоих глаз.

