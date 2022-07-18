Зеркало рухнуло на ребенка в холле жилого дома в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ЖК Люберцы • Новости • Фото"

Зеркало рухнуло на ребенка в жилом комплексе "Самолет" в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На записи с камер видеонаблюдения, которая появилась в Сети, видно, как девочка подходит к зеркалу, а мама стоит от нее в двух шагах. В тот момент, когда ребенок дотрагивается до отражения, конструкция падает.

В результате происшествия малышка не пострадала – мать и отец вовремя успели оттащить ее от летящих осколков. По словам местных жителей, зеркало в подъезде дома закреплялось на герметик.

Ранее ребенок погиб при падении дерева в деревне Дешовки Козельского района Калужской области. По информации следствия, трое подростков направлялись по аллее деревни к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев упало. Двое детей успели отбежать, но 15-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.