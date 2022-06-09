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Ездовая собака насмерть загрызла ребенка на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 8 июня. Животное принадлежит 53-летнему охотнику. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"В результате причиненных собакой укусов пострадавшая скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, девочке было 4 года.

Ранее сообщалось, что в Сочи после нападения собаки погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок перелез через забор на закрытую территорию. Прокуратура Лазаревского района города организовала проверку.

До этого бродячие собаки напали на детей в Биробиджане. По данным следствия, пострадали 8-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детям оказали медицинскую помощь. Возбуждено дело о халатности, опрошены свидетели и приняты меры по отлову животных.