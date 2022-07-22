Шахматный робот повредил палец мальчику на турнире в Москве

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Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин заявил, что шахматный робот повредил палец одному из юных спортсменов на столичном турнире. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ничего серьезного не случилось, мальчик потом вышел на награждение, подписывал (документы). С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил", – заявил функционер.

По словам Смагина, шахматный робот, из-за которого пострадал ребенок, применяется примерно 15 лет. Ранее его применяли на разных открытых площадках без каких-либо инцидентов.

"Бывает такое, стечение обстоятельств. Надо, видимо, дополнительно предупреждать детей. Крайне странно, что это случилось, но случилось, бывает такое", – добавил глава столичной шахматной федерации.

Смагин подчеркнул, что турниры с применением робота запрещать не планируют, однако в связи с инцидентом проведут проверку. В частности, рассматривается вариант дополнительной системы защиты.

Накануне сообщалось, что двухлетний ребенок пострадал на детской площадке в Москве из-за конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них распылил в соперника перцовый баллончик. У малыша выявили химические ожоги обоих глаз.