Мужчину, укравшего собранные для лечения ребенка деньги, задержали в Москве

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже 560 тысяч рублей. Об этом Агентству "Москва" сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деньги предназначались на лечение трехлетней девочки.

"Предварительно установлено, что проводившая благотворительный сбор женщина-медик организовала интернет-трансляцию, в ходе которой не только продиктовала реквизиты своей банковской карты, но и случайно показала код доступа к мобильному банку. Злоумышленник воспользовался ее личным кабинетом в мобильном приложении и перевел с карты все собранные деньги, 560 тысяч рублей", – сообщила Волк.

Личность подозреваемого удалось установить. Злоумышленника задержали в московском аэропорту после прибытия в Россию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Известно, что задержанный добровольно вернул часть похищенной суммы.

Ранее в Москве задержали группу из 11 карманниц, причастных к похищению мобильных телефонов. По данным МВД, в составе группы были в том числе несовершеннолетние. При обыске у подозреваемых нашли более ста мобильных устройств.

