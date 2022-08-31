Двухлетний ребенок умер после падения из окна квартиры на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двухлетняя девочка скончалась после падения из окна 15-го этажа жилого дома на улице 800-летия Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 30 августа, около 19:00. Ребенок был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти жизнь девочки.

"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного жилого дома в подмосковном Щелкове. Прокуратура Подмосковья организовала проверку по данному факту, по ее результатам будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.