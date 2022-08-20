Прокуратура начала проверку после падения с высоты мужчины и его дочери

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Прокуратура начала проверку после падения с высоты мужчины и его восьмимесячной дочери. Трагедия произошла в Балашихе, передает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, 19 августа 2022 года под окнами жилого дома, расположенного на улице Центральная городского округа Балашиха, обнаружены тела мужчины 1990 года рождения и его малолетней дочери 2021 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", – заявили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

На место происшествия выезжал заместитель балашихинского городского прокурора Илья Зайцев.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка работе уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

В прокуратуре также проконтролируют ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего ребенка").

В начале августа двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного жилого дома в подмосковном Щелкове. Трагедия произошла на Чкаловской улице. По факту произошедшего была начата проверка.