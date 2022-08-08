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Происшествия

15:52

Прокуратура начала проверку после гибели девочки на питбайке на ж/д переезде в Подмосковье

происшествияДТП

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 12-летней девочки на железнодорожном переезде в районе станции Сандарово в подмосковном Чехове. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Предварительно установлено, что 7 августа 2022 года в дневное время девочка 2010 года рождения выехала на мотоцикле на запрещающий сигнал светофора на регулируемом железнодорожном переезде. В результате чего была травмирована проходящим электропоездом сообщением Вязьма – Рыбное", – рассказали в прокуратуре.

От полученных травм девочка скончалась на месте. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, погибшая выехала на переезд на питбайке – небольшом кроссовом мотоцикле.

Проведение проверки по данному происшествию поручено Московско-Смоленской транспортной прокуратуре. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

"По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", – указано в материале.

Ранее в Нижегородской области подросток погиб от удара током во время рыбалки. Семнадцатилетний парень вместе со знакомым ловил рыбу на озере в районе улицы Кавказ в Балахне. Забрасывая удочку, подросток соприкоснулся ею с линией электропередачи, в результате чего его ударило током. Пострадавшего доставили в районную больницу, где он в тот же вечер скончался.

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