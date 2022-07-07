Четверо подростков пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом

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Автомобиль, за рулем которого находился 17-летний подросток, перевернулся на трассе в Волгоградской области. В результате ДТП пострадал водитель и трое его сверстников, находящихся в автомобиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по региону.

По предварительным данным, 17-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили и были госпитализированы в больницу несовершеннолетний водитель и трое его пассажиров – 17-летний юноша, 17-летняя девушка-подросток и 18-летняя девушка", – говорится в сообщении.

В отношении несовершеннолетнего водителя, у которого нет водительских прав, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что на Большой Грузинской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Никто не пострадал. По словам очевидцев, столкнулись Ferrari, Mercedes и Kia. По предварительным данным, водитель Ferrari на скорости маневрировал в потоке машин, обгоняя и подрезая других водителей.