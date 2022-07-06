Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Елецкой улице

На Елецкой улице в Москве столкнулись автомобиль с мотоциклом. О состоянии водителей не сообщалось.

На месте уже начали работать оперативные службы города. Из-за ДТП в районе образовался небольшой затор. Автомобилисты вынуждены объезжать участок в сторону Орехового бульвара по встречной полосе. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.