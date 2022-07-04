Новости последнего часа: 5 человек пострадали после провала грунта на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять пассажиров "Газели" пострадали в результате провала грунта на юге Москвы. Об этом заявили в ГИБДД.

В Сочи завершилась активная фаза поисков пропавших в Черном море туристов. Теперь поиском будут заниматься маломерные и проходящие судна в акватории Черного моря и наземные группы по береговой линии, рассказали в МЧС.

Во флагманаских центрах "Мои Документы" и Дворце госуслуг в Москве с 4 июля помогут получить Fan ID. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.