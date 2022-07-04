Появились кадры с места стрельбы в торговом центре в Копенгагене

Видео: Associated Press

Агентство Associated Press опубликовало кадры из торгового центра Field в Копенгагене, где в результате стрельбы погибли три человека.

На кадрах можно увидеть вооруженных полицейских внутри и снаружи здания, а также посетителей торгового центра, спешно выбегающих на улицу.

В полиции полагают, что действия 22-летнего гражданина Дании, устроившего стрельбу, не содержат признаков терроризма, поэтому его действия будут квалифицированы по статье об убийстве. По словам главного инспектора полиции Копенгагена Серена Томассена, подозреваемый действовал в одиночку. Мотивы его действий пока не установлены.

Также Томассен уточнил, что в результате нападения погибли 47-летний россиянин, 17-летний молодой человек и 17-летняя девушка – оба датчане. Еще четыре человека – двое граждан Дании и двое граждан Швеции – получили тяжелые ранения. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное. Кроме того, еще несколько посетителей центра получили легкие повреждения при бегстве из здания.

Датский телеканал TV2 представил фотографию подозреваемого. На снимке низкого качества запечатлен человек в жилете и шортах с предметом, похожим на винтовку, в правой руке. По словам очевидца происшествия Махди Аль-Вазни, перед тем как начать стрельбу, мужчина сказал ему, что винтовка ненастоящая.

"Он казался очень жестоким и злым. <...> Казалось, он очень гордится тем, что делает", – добавил очевидец.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Один человек был арестован в связи со стрельбой. Позже в полиции сообщили, что еще трое находятся в критическом состоянии. Первоначально отмечалось, что полиция не исключает террористического характера стрельбы.