Россиянин погиб при стрельбе в Копенгагене

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Среди погибших во время стрельбы в торговом центре "Филдс" в Копенгагене оказался 47-летний россиянин, сообщает местная полиция.

"Среди убитых – 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции", – приводит ТАСС слова главного инспектора полиции Копенгагена Серена Томассена.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена пострадали несколько человек. Один человек был арестован в связи со стрельбой.

Позже в полиции сообщили, что три человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Уточнялось, что еще трое находятся в критическом состоянии.

По словам Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин. В полиции не исключают террористического характера стрельбы.

