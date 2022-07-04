Жертвами стрельбы в Копенгагене стали три человека – СМИ

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Три человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене, передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Как уточняется, еще трое находятся в критическом состоянии.

По словам главы столичной полиции Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин. В полиции не исключают террористического характера стрельбы.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена пострадали несколько человек. Как сообщает агентство Reuters, один человек арестован в связи со стрельбой.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон призвала не распространять в соцсетях видео с места стрельбы в Дании по соображениям безопасности. Это первый случай, когда представитель Еврокомиссии такого уровня призывает людей не публиковать видео с места инцидента в стране Евросоюза.

До этого стало известно, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

Также сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник" в столичном районе Мякинино. Местные жители рассказали, что мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. В результате инцидента ранения получили два человека.