Жертвами стрельбы в Копенгагене стали три человека – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Три человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене, передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.
Как уточняется, еще трое находятся в критическом состоянии.
По словам главы столичной полиции Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин. В полиции не исключают террористического характера стрельбы.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена пострадали несколько человек. Как сообщает агентство Reuters, один человек арестован в связи со стрельбой.
В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон призвала не распространять в соцсетях видео с места стрельбы в Дании по соображениям безопасности. Это первый случай, когда представитель Еврокомиссии такого уровня призывает людей не публиковать видео с места инцидента в стране Евросоюза.
До этого стало известно, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.
Также сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник" в столичном районе Мякинино. Местные жители рассказали, что мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. В результате инцидента ранения получили два человека.
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