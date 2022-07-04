ЕК из-за стрельбы в Дании впервые призвала не выкладывать в соцсетях видео с места ЧП в ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) призвала не распространять в соцсетях видео с места стрельбы в Дании по соображениям безопасности. Об этом написала в Twitter еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Это первый случай, когда представитель Еврокомиссии такого уровня призывает людей не публиковать видео с места инцидента в стране Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена пострадали несколько человек. Как сообщает агентство Reuters, один человек арестован в связи со стрельбой.

"Мы находимся на месте, прозвучали выстрелы, несколько человек ранены. Всем необходимо держаться подальше от ТЦ "Филдс", – отметили в полиции.

До этого стало известно, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

