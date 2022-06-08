Оползень снес отель в Аргентине

В Аргентине в городе Сан-Карлос-де-Барилоче оползень снес отель. Один человек погиб, трое постояльцев получили травмы. Их госпитализировали. Еще двое туристов числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает местный телеканал.

Говорят, что причиной схода стали проливные дожди, которые идут в этом регионе уже несколько дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

